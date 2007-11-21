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В. Зубков догоняет С. Иванова и Д. Медведева

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

В. Зубков догоняет С. Иванова и Д. Медведева
В. Зубков

Как показал всероссийский опрос «Левада-центра», проведенный 9–13 ноября 2007 г., за г-на Зубкова уже сейчас готовы проголосовать 11% россиян, хотя в сентябре таковых было лишь 2%. При этом доля сторонников С. Иванова составляет 16% (на 2% меньше, чем в сентябре), а Д. Медведева – 13% (на 4% меньше).

У В. Зубкова есть и заметный потенциал роста его президентского рейтинга: его назвали в числе политиков, которые вызывают наибольшее доверие, 16% россиян (С. Иванова и Д. Медведева называют 21–22%).

Растут шансы премьера на победу и в гипотетическом втором туре. Если в октябре между С. Ивановым и В. Зубковым первого выбрали 32%, а второго – 20%, то сейчас соотношение сил – 30% на 22%. Таким образом, всего за месяц разрыв между главными претендентами сократился с 12% до 8%. Что же касается Д. Медведева, то В. Зубков может опередить его уже в ближайшем месяце: если в октябре первый вице-премьер опережал премьера на 7%, то сейчас – лишь на 4%. Конечно, всем понятно, что в реальности никакого «второго тура» не будет и от В. Путина на выборах будет только один серьезный кандидат. Но данные опросов о «втором туре» как раз и показывают, у кого из «людей В. Путина» больше всего шансов стать «единым кандидатом Кремля» на президентских выборах-2008.

Что же касается оппозиционных кандидатов, то рейтинг Г. Зюганова составляет 9%, С. Глазьева и Г. Явлинского – по 2%, у остальных – еще меньше. Как видим, у оппозиции пока нет ни одного кандидата, способного составить серьезную конкуренцию «преемнику В. Путина».

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