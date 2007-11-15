Президент дал сигнал к чисткам в «Единой России»?

Во время визита в Красноярск 13 ноября Президент РФ В. Путин сделал немало интересных заявлений, еще раз коснувшись причин того, почему он возглавил список «Единой России».

«ЧТО ЖЕ такое «Единая Россия»? Является ли она идеальной политической структурой? Конечно, нет. Там нет пока устойчивой идеологии, принципов, за которые подавляющее большинство членов этой партии готовы бороться и положить свой авторитет. Но тем не менее она близка к власти. А к таким структурам, как правило, стараются примазаться всякие проходимцы, и часто это удается. Цель для этих людей – не благо народа, а личное обогащение. И конечно, такой деятельностью они только компрометируют власть и партию. Возникает вопрос, зачем я возглавил список «Единой России»? Да потому, что лучше у нас все равно ничего нет. Наконец, важно то, что удалось сделать за последнее время, а кое-что удалось – в значительной степени удалось потому, что я опирался на «Единую Россию» в парламенте, там была консолидированная сила, которая помогала мне не только принимать решения, но и проводить их в жизнь», – заявил Президент РФ на встрече со строителями-автодорожниками.

Фраза президента о «проходимцах», по мнению экспертов, – сигнал к тому, что партию власти ждут чистки. И, как сообщают источники «Аргументов неделi» в Кремле, такая «чистка» уже готовится. Запланировано, что за несколько дней до выборов «Единая Россия» устроит показательное исключение из своих рядов за «ненадлежащее исполнение своих обязанностей, нечуткость к людям, вождизм и провалы в социальной сфере» некоторых вице-губернаторов, вице-мэров и даже мэров. Сюжеты об этом покажут по ТВ, что должно привести к росту рейтинга ЕР до 60% (в самом худшем варианте в Кремле прогнозируют 57%).