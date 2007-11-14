Социалистическая идея и сегодня очень популярна
№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
«Справедливая Россия» – одна из трех партий (наряду с ЕР и КПРФ), которая точно попадает в будущую Думу. О том, принятия каких законов она будет добиваться в стенах российского парламента, мы поговорили с секретарем политбюро СР и одним из ее идеологов Николаем ЛЕВИЧЕВЫМ.
– ПАРТИЯ «Единая Россия» в связи с согласием В. Путина возглавить их список, находится сейчас в состоянии «административной эйфории». А как обстоит дело с давлением со стороны административного ресурса – оно усиливается или ослабевает?
– Давление административного ресурса мы ощущаем и к нему готовы. Так, в начале ноября в Нижегородской области в городе Кстов и поселке Красные Баки пытались сорвать выступления Эдиты Пьехи. Во многих регионах нашим депутатам отказываются предоставлять помещения для встречи с избирателями. Работники транспортной милиции препятствуют своевременной доставке нашей агитационной литературы, следственные группы останавливают работу типографий, сотрудничающих с нашей партией, под предлогом того, что эти типографии «ведут антиправительственную деятельность». Работники ГИБДД злостно превышают свои полномочия, выполняя несвойственные им функции, и фактически оказывают влияние на ход избирательной кампании. Особенно отличилась транспортная милиция Пермского края, Вологодской, Воронежской и Московской областей.
Или вот такой пример: саратовский мэр ушел со своего поста, отказавшись любой ценой обеспечить поддержку партии власти. Однако заметьте, как на это отреагировал губернатор. Он заявил, что на результат выборов уход мэра не повлияет. Так мы не стабильность получим, а полную политическую апатию и правовой нигилизм или, того хуже, спровоцируем рост радикализма в стране.
– Некоторые политологи считают, что историческая миссия русского народа заключается в том, чтобы покончить с утопической мечтой о всеобщем равенстве, развенчать коммунизм. После русского эксперимента уже ни один народ не захочет пойти по этому пути. А «Справедливая Россия» призывает нас еще раз попробовать?
– Давайте не будем забывать о том, что во многом благодаря «советскому эксперименту» состоялась современная Европа (в том числе государства всеобщего благосостояния). Не считаться с социальными достижениями советского социализма тоже нельзя.
А социалистическая идея и сегодня очень популярна в мире, причем не только в бедных или развивающихся странах. Объединенная социалистическая фракция в Европарламенте – вторая по численности, в нее входит 232 депутата (27% от общего числа мест в Европарламенте) от 20 социал-демократических, социалистических и рабочих партий.
Мы призываем не к примитивному равенству, а к эффективному социальному государству, суть которого – в наличии системы защиты жизненных интересов большинства населения. В рамках современной концепции социального государства огромную роль играет теория «социального капитала», предлагающая целый ряд индикаторов и критериев, важнейшим среди которых является индекс развития человеческого капитала, включающего уровень образования, продолжительность и качество жизни, взаимное доверие членов общества.
Для нашей страны острейшей проблемой является огромная дифференциация доходов. 20 миллионов наших сограждан живут за чертой бедности, т.е. имеют доход ниже прожиточного минимума. В наиболее сложном положении не только инвалиды, пенсионеры, но и работающие граждане, составляющие группы «работающих бедных». Вот от чего мы хотим уйти.
– Россия, по определению, – «левая страна». Так было в XIX в., в XX-м, так, видимо, будет и в первой половине XXI в., что связано с низким уровнем жизни большинства населения. Есть ли возможность объединить все левые силы в единую политическую коалицию в ближайшие десятилетия?
– Уверен, такая возможность есть. Более того, эта возможность уже во многом реализована. Напомню, что «Справедливая Россия» – результат объединения партии «Родина», Партии пенсионеров и Партии жизни, затем к нам присоединились еще четыре партии.
Мы неоднократно говорили, что ориентированы на актуальную социалистическую идею, которая противостоит воинствующему либерализму, бездумному потребительству и накопительству. Мы за такую социалистическую идею, которая позволяет построить социальное государство с достойным уровнем пенсий и зарплат, с системой прогрессивного налогообложения, позволяющей минимизировать последствия различий в доходах.
Социализм для нас – это прежде всего гуманизм, вера в человека, создание общества, где каждый может рассчитывать на поддержку государства.
Ну, скажите, разве это нормально, что в Стабфонде накоплены миллиарды, а весь Интернет и газеты забиты объявлениями «ребенку требуется операция, нужны деньги». Неужели одна из богатейших стран мира не в состоянии оплатить лечение своих детей?
Добавлю, наша партия стала активно участвовать в международном социалистическом движении, так как в условиях глобализации необходимо объединение всех левых сил для того, чтобы противостоять глобальным угрозам, начиная от сохранения нормальной среды обитания до преодоления бедности.
В конце ноября мы проводим Международный социалистический форум, где обсудим с коллегами из стран СНГ, Азии, с европейскими социалистами наиболее значимые социальные проблемы современного мира и пути их решения.
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