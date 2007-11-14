Интриги региональных выборов

2 декабря одновременно с выборами в Госдуму пройдут еще и выборы в 9 региональных парламентов. Избирать депутатов будут жители Краснодарского и Камчатского краев, Саратовской, Пензенской и Смоленской областей, а также Удмуртии, Мордовии, Бурятии и Северной Осетии.

ПРОВЕРКУ на проч­ность прошли лишь три парламентские партии, которые регистрируются по упрощенной процедуре без подписей и залога («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР) и «Справедливая Россия».

В Краснодарском крае, где популярность «Единой России» (ЕР) сама по себе невысока (см. таблицу), губернатор А. Ткачев может удвоить ее рейтинг. По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), деятельность Ткачева на посту губернатора положительно оценивают 64,3% жителей края, а отрицательно – только 23,8%. В Пензенской области губернатор рейтинг ЕР также поднимет, но ненамного: у В. Бочкарева в области много сторонников (53,3%), но немало и противников (34,3%).

А вот в Удмуртии и в Смоленской области лидерство губернатора в списке ЕР способно опустить ее высокий рейтинг. Дея­тельность главы республики А. Вол­кова, который руководит Удмуртией 14 лет, оценивают положительно лишь 42,9%, а отрицательно – 41%. Но особенно усложнил триумфальную победу партии власти, возглавив ее список, смоленский губернатор В. Мас­лов: за него 28,6% смолян, а против – 54,4%. Недаром возглавлять региональный список ЕР на выборах в Госдуму Кремль доверил не ему, а лидеру смоленской ЕР, депутату С. Антуфь­еву.

Популярность партии власти в Мордовии из-за лидерства в ее списке президента Н. Меркушкина не изменится: за Меркушкина – 56,4%, т.е. столько же, сколько уже имеет и сама ЕР. Впрочем, результаты выборов вполне могут измениться: 8 ноября в эфире мордовского ГТРК показали встречу Н. Меркушкина с ветеранами, на которой он заявил, что «нам необходима явка в 95% и за ЕР – 92%». Такие «чудеса» для Мордовии не новы: еще в 2003 г. партия власти здесь поставила всероссийский рекорд в 76%, причем в отдаленных районах она «набрала» 99–100%, а на тех участках, где был обеспечен должный контроль за ходом подсчета, – 38–56%.

У КПРФ также довольно сильные списки. Так, удмуртских коммунистов поведет на выборы бывший первый вице-премьер СССР и РФ Ю. Маслюков, смоленских – космонавт и депутат С. Савицкая, пензенских – депутат В. Илюхин (набравший 41% на губернаторских выборах-2002 и лишь на 4,5% отставший от действующего главы В. Бочкарева), саратовских – известный критик единороссов и борец с коррупцией депутат В. Рашкин и т.д.

Есть сильные лидеры и в региональных списках «Справедливой России». Так, краснодарский список «эсеров» возглавляет популярный здесь одномандатник и друг губернатора Ткачева И. Харченко, №2 – первый проректор Краснодарского госуниверситета Н. Денисов, №3 – адвокат и депутат гордумы Новороссийска В. Машкарин. Сильный список «эсеров» в Краснодаре уже привел к росту их рейтинга: даже по данным движения «Наши», «Справедливая Россия» здесь уже сейчас может рассчитывать на 10–15%. Камчатских «эсеров» ведет на выборы депутат и председатель Комитета по правопорядку и безопасности местного парламента С. Павлов. Кроме того, «Справедливую Россию» на Камчатке поддерживает бывший губернатор М. Машковцев.

А вот списки ЛДПР в основном возглавляют бизнесмены (гендиректор риэлтерской компании «Столица» А. Маркин в Удмуртии, гендиректор ОАО «Бурятгаз» И. Бобков в Бурятии и т.д.). Список краснодарской ЛДПР, еще недавно выступавшей «За русских, за бедных!», возглавляют грузинский бизнесмен-депутат Евгений Нодарь­евич Тепляков (до августа 2007 г. носивший фамилию Багишвили) и адыгеец, начальник участка АЗС «Роснефть-Туапсенефтепродукт» Роман Аисович Напсо. Кстати, его брат Юрий Аисович (совладелец «Туапсегоргаз») возглавляет один из краснодарских списков ЛДПР уже на выборах в Госдуму. Впрочем, и Напсо, и Багишвили больше прославились в Сочи и Туапсе своими отцами. Нодари Багишвили 28 сентября 2003 г. был убит в «разборке». В июле 2003 г. охранниками принадлежащего семье Багишвили кафе «Розарий» был убит участковый уполномоченный Аршак Кешишян. Родной брат погибшего Галуст Кешишян за это обстрелял из автомата БМВ, в котором ехал Нодари Багишвили. А Аис Напсо – директор мясокомбината «Туапсинский» – 17 июля 2002 г. убит на выходе из арбитражного суда Краснодара 70-летним поставщиком мяса, которому Напсо не отдавал деньги за мясо даже через суд.

Вот такие интересные персонажи избираются у нас депутатами на региональных выборах.

Рейтинги партий по данным опроса ФОМ в мае 2007 года (в %)