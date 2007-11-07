Рогозин выходит из опалы

8 ноября в Госдуме произойдет почти сенсация: международный комитет, скорее всего, утвердит в должности нового постоянного представителя России при НАТО опального и преданного забвению политика Дмитрия Рогозина. Указ о назначении Дмитрия Олеговича еще в октябре подписал Владимир Путин. На следующей неделе кандидатуру Рогозина утвердит и международный комитет Совета Федерации.

ТАКОЙ поворот событий удивил лишь тех, кто не слишком хорошо знаком с биографией Дмитрия Олеговича. А он всегда был политиком «при власти». Окончив в 1986 г. международное отделение журфака МГУ, работал в Комитете молодежных организаций СССР. Политическую деятельность начал в 1991–92 гг., основав Союз возрождения России (СВР). На учредительном съезде в январе 1993 г. в правление СВР вместе с Рогозиным вошли секретарь Совета безопасности РФ Юрий Скоков и Андрей Логинов. Последний в 1993–2004 гг. возглавлял Управление внутренней политики Президента РФ, а ныне является представителем правительства в Госдуме. Затем на базе СВР Рогозин зарегистрировал организацию под не менее звучным названием – Конгресс русских общин (КРО).

В 1995 г. А. Коржаков поручил Ю. Скокову заняться раскруткой генерала А. Лебедя в качестве кандидата, способного оттянуть голоса у оппозиции, добавив их Ельцину. А Скоков перепоручил это Рогозину, для чего и было использовано КРО. «Первые контакты Лебедя с Березовским и Коржаковым шли именно через меня. Когда они поняли, что Лебедь готов слушать и следовать рекомендациям, была организована расширенная встреча генерала с банкирами. Именно после этого его избирательная кампания пошла в гору», – позже признался Дмитрий Рогозин в одном из интервью.

В 1998 г. г-н Рогозин вошел в лужковское «Отечество», откуда через год вышел, обидевшись, что КРО не сделали основой нового лужковского движения. Тогда он перешел на сторону Кремля и даже поучаствовал в кремлевской «антилужковской кампании» в ноябре 1999 года. Выступая на подконтрольном Б. Березовскому телеканале ОРТ, он подвергал Лужкова «жесткой критике». За это в 2000 г. его сделали одним из лидеров кремлевской группы «Народный депутат», по квоте которого Рогозин стал главой международного комитета Госдумы.

А 10 февраля 2003 г. Дмитрий Олегович написал заявление о вступлении в партию «Единая Россия». «Президент предложил мне возглавить генеральный совет «Единой России». Но Лужков сказал: «Только через мой труп», – рассказывал Рогозин в интервью автору в 2004 году.

Вскоре после этого при поддержке Кремля из Глазьева, Рогозина и партии Скокова был сформирован блок «Родина». Несмотря на все «оранжевые шарфики», даже в 2005 г. Рогозин ни на секунду не терял контакта с властью: неслучайно в списке «Родины» в Мосгордуму второе место занял выдвиженец Кремля Александр Антонец (Попов, Антонец, Волков – такая была первая тройка).

Именно после этого Рогозин, думая, что Кремль за него всегда заступится, и решил выпустить свой «неоднозначный» ролик «Очистим Москву от мусора». За это московский суд снял «Родину» с выборов. Рогозин почувствовал себя обманутым и начал клясть Кремль последними словами, после чего Дмитрия Олеговича решили «списать» из большой политики. Сам Рогозин после такого решения власти передал пост главы «Родины» своему главному спонсору – Александру Бабакову.

Но и находясь в опале, Рогозин не терял контактов с Кремлем, откуда ему на протяжении 2006–2007 гг. поступали различные предложения о трудоуст­ройстве. Ему предлагали: стать председателем совета директоров одной госмонополии, воронежским губернатором, мэром и даже министром. Особенно часто возникали предложения насчет Воронежа. Но когда он в очередной раз отказался от ухода на «региональный уровень», в июне 2007 г. и возникло предложение сделать его представителем России в НАТО. Кстати, непосредственно перед этим, весной 2007 г., Рогозин сыграл важную роль в разводе радикал-националистов из ДПНИ с «Другой Россией». За это его, как видно, и решили наградить постом представителя в ­НАТО. А заодно и вовсе устранить с внутрироссийской политической сцены.

Однако идея представительст­ва Рогозина в НАТО вызвала поначалу резкое сопротивление главы МИДа Сергея Лаврова. Но В. Путин поступил по-своему.

Сейчас постоянное представительство России в НАТО состоит из 40 сотрудников: половина из них – выходцы из Мин­обороны, вторая – из МИДа. Возглавляет его бывший директор погран­службы РФ Константин Тоцкий. Сотрудники знакомы с г-ном Рогозиным еще с тех времен, когда Дмитрий Олегович был главой международного комитета Госдумы. По нашей информации, за последние два месяца он уже совершил визиты к европей­ским политикам в Брюссель, Берлин, Мюнхен, а 4-6 ноября провел в Белграде. Так что новую должность Дмитрия Олеговича едва ли можно счесть для него случайной.