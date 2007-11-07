Центробанк ждут перемены

Скорее всего, Центробанк России ждут большие перемены. Политические аналитики уверены, что его нынешний глава С. Игнатьев скоро сменит место работы.

ВО ВСЯКОМ случае, его хотел бы заменить на «своего» человека новый премьер-министр В. Зубков. «Копает» под г-на Игнатьева и вице-премьер А. Кудрин. Одно время они были в очень хороших отношениях. Но когда А. Кудрин захотел передать функции банковского надзора из ЦБ в Минфин, а С. Игнатьев не согласился, их отношения испортились.

Говорят, что г-н Игнатьев мог лишиться своего поста еще в сентябре. Именно такой была его перспектива, если бы премьером назначили С. Иванова. По некоторым предположениям, он планировал предложить президенту на этот пост известного петербургского банкира Ю. Ковальчука.

Но в окружении президента есть и другие мнения по поводу нового руководителя ЦБ. Среди претендентов называют первого заместителя С. Игнатьева – г-на Меликьяна и депутата Госдумы В. Резника.