В Кремле обозначили условия встречи глав России и Украины

Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день подготовка встречи глав стран, входящих в «нормандскую четвёрку», не ведётся. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что после избрания нового лидера Украины появилась необходимость возобновления такого диалога.

По словам Пескова, в Кремле считают нужным проведение диалога в нормандском формате, но для начала Украина должна подтвердить готовность исполнять минские договорённости и «идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», передаёт Lenta.Ru.