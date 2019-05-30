Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что было уделено достаточно внимания докладу бывшего спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера. Представитель Кремля надеется, что новая "русофобская истерия" не будет играть ключевую роль в предстоящих выборах страны.

"Думаю, что мы уже достаточно уделили внимания теме господина Мюллера и результатам его работы ", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что выборы США - это внутреннее дело страны.

"Надеемся, что на этот раз вот эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании", - сказал Песков.