Посол Германии в России объявил, что покидает пост

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич заявил, что скоро оставит свой пост. Дипломат отметил, что всегда симпатизировал России и её культуре, а также заверил, что очень уважает жителей страны.

«Готов подтвердить все, что было вами сказано. Я покидаю свой пост в полном осознании той ответственности, которую несут наши страны за то, чтобы на нашем континенте царил мир. И я покидаю свой пост с той же симпатией к вашей стране, и покидаю свой пост, будучи другом вашей страны», - сказал посол Германии.

В ответ на это сенатор Константин Косачев выразил огорчение, что фон Фрич покидает свой пост в России, передаёт РИА Новости. Косачев заявил, что очень ценит отношения, которые сложились с послом ФРГ за годы совместной работы.