На праймериз «Единой России» в Челябинске разгорелся скандал

Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Полит74», скандал разгорелся на участке Ленинского района г. Челябинска. Бывший член облизбиркома, общественный деятель Александр Лебедев, которого на днях сняли с праймериз, решил самовольно организовать альтернативное голосование. На участке он установил тумбу и стол и агитировал за свою кандидатуру. Делал многократные замечания членам комиссии и даже завязал драку с одним из них. Чтобы утихомирить его, пришлось трижды вызывать полицию.

- Между участниками праймериз в отдельных районах разгорелась нешуточная борьба, - сказал председатель Законодательного Собрания Челябинской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.

Он также отметил, что, скорее всего, в сентябре в рядах единороссов произойдет существенное обновление, так как на праймериз пошло только 57% действующих депутатов, остальные - новички.

Всего в Челябинской области на участие в праймериз заявились 1092 кандидата, будет распределено 487 мандатов. На территории области работали 170 счетных участков.