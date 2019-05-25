Александр Беглов дал согласие идти на выборы губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинет свою кандидатуру на выборах на пост главы северной столицы. Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.

В субботу, 25 мая, Беглов проводил встречу с общественностью Курортного района города. Участники встречи поинтересовались его планами. Беглов заявил, что пойдет на выборы. Позднее сегодня от подтвердил журналистам, что согласился избираться губернатором.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года назначил Александра Беглова врио губернатора, приняв отставку Георгия Полтавченко.