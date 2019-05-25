"Мы не Украина, и никогда ею не были": В Крыму оценили высказывание главы Генштаба ВСУ о его захвате

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объяснил, почему новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак посчитал в 2010 году, что Крым уже не украинский. По его словам, полуостров уже тогда активно боролся против украинизации его жителей.

"Во время поездки Хомчака в Крым в 2010 году был период краха "крестового похода" украинизации против полуострова. Жители Крыма, возмущенные тем, что им насаждают чужой язык, чужое мировоззрение, чужая культура и чужая история, открыто боролись против официального Киева. Вполне возможно, будущий глава ... услышал нелицеприятные для себя откровения и всерьез задумался - Украина ли это?", - передаёт слова политика РИА Новости.

Бальбек отметил, что неудивительно, что после референдума в 2014 году Крым стал частью России.

"Мы не Украина, и никогда ею не были", -заключил он.