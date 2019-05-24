Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 24 мая, провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На совещании обсуждались темы в рамках подготовки к саммиту ВЕЭС в Нур-Султане. Мерприятие пройдет на следующей неделе.

Песков рассказал, когда и где могут встретиться Путин и Зеленский

Российский лидер рассказал членам Совбеза о чем он говорил после объявления президентом Украины Владимира Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним, Путиным с Меркель и Макроном обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены президента Украины. Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования.

Путин вновь напомнил коллегам из Германии и Франции о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.