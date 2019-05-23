США планируют увеличить финансирование Украины в сфере безопасности

В сенате США предложили в следующем году увеличить сумму финансирования Украины до 300 миллионов долларов. Денежные средства будут направлены на усиление обороноспособности и расширение помощи в политике безопасности страны.

«Комитет по вооруженным силам сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 миллионов долларов для предоставления помощи по безопасности Украине», - рассказали в посольстве Украины в Америке. Эта сумма на $50 миллионов превышает нынешние ассигнования. Также в посольстве заверили, что порядка 100 миллионов долларов будут направлены «исключительно на летальные виды вооружений», передаёт РИА Новости.