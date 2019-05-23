Пушков счёл Зеленского неготовым к должности президента
23 мая 2019, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков выразил сомнение, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов возглавить страну. Пушков сравнил лидера Украины с персонажем телесериала, которого играл Зеленский.
Российский сенатор вспомнил о персонаже Голобородько из сериала «Слуга народа», роль которого исполнил Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости. Пушков напомнил, что сериальный президент признался, что не готов к этой должности. «Вот и сейчас Зеленский пока не готов», - считает сенатор.
Не только Пушков склонен думать, что Зеленский не готов возглавлять страну. Недавно на сайте президента появилась петиция, в которой идёт речь об отставке Зеленского. Её подписали более 25 тысяч человек.