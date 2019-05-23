В Крыму отреагировали на призыв НАТО вывести российские войска с полуострова

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков отреагировал на призыв НАТО покинуть российские войска территорию полуострова. По его мнению, данная позиция выглядит "неадекватно".

НАТО призывает Россию покинуть Крым

"Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотели бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем" - передаёт слова Цекова РИА Новости.

Сенатор отметил, что военные силы РФ обеспечивают полную безопасность полуострова, поэтому требования представителя НАТО выглядят "неадекватно". Цеков добавил, что Россия воссоединилась с Крымом на законных основаниях.

Ранее сообщалось, что глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает войска РФ покинуть полуостров.