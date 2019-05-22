Совершенствуется паллиативная помощь

Состоялась 23-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского края, в повестке дня которой было 30 вопросов. Пленарное заседание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В числе первых депутаты рассмотрели законы, направленные на совершенствование паллиативной помощи в регионе.

Соответствующие изменения были внесены в три закона: «Об охране здоровья населения Краснодарского края», «О лекарственном обеспечении», «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, эти поправки приводят краевое законодательство в соответствие с федеральным. В Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в марте текущего года были внесены изменения в части организации оказания паллиативной медицинской помощи.

Паллиативная помощь теперь определяется как комплекс мероприятий, включающих не только медицинские вмешательства, как это было ранее, но и психологическую поддержку и уход. Предусматривается, что она будет оказываться не только в стационарных условиях, но и в амбулаторных и на дому. Вышеуказанным Федеральным законом гарантируется предоставление пациенту для использования дома медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека.

Также в рамках получения паллиативной помощи пациентам будут предоставляться в том числе наркотические и психотропные лекарственные препараты. Кроме этого, предусмотрено взаимодействие медицинских работников с родственниками, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также с социальными работниками, религиозными и некоммерческими организациями в сфере охраны здоровья. Порядок такого сотрудничества будет установлен на федеральном уровне.

- Это очень важные своевременные решения для тех, кто столкнулся с большой бедой: сам больной и члены его семьи. Такая помощь необходима, чтобы минимизировать то непростое состояние, в котором находится тяжелобольной человек. Федеральный законодатель обоснованно посчитал, что необходимо менять формы помощи таким пациентам, делать их более гибкими и действенными. Предварительно эти вопросы были предметом активной дискуссии широкого круга специалистов, которая обрела формы этих значимых и знаковых законов, – прокомментировал принятие документов спикер ЗСК Юрий Бурлачко.