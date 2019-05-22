Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко отреагировал на высказывание главы президентской администрации Украины Андрея Богдана о том, что в отношении России будет использоваться политика "кнута и пряника". Депутат предложил поделиться, потому что их достаточно много производят в Туле.

"Если новоиспеченным киевским чиновникам так хочется «кнута и пряника», с удовольствием поделимся. У нас в Туле как раз есть производство и того, и другого", - передаёт слова политика газета "Известия".

Козенко выразил сожаление, что Зеленский, который заявлял о выстраивании конструктивного диалога с Москвой, не спешит этого делать. По мнению депутата, подобная позиция Киева только уменьшает его шансы на нормализацию ситуации в Украине.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что давление мирового сообщества на руководство России поможет заставить их сделать первый шаг навстречу Украине.