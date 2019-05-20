Супрун покинула Украину после инаугурации нового президента

В Сети появилось видео, где исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун покидает страну. Судя по записи, это случилось после инаугурации Владимира Зеленского.

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По видеоролику можно понять, что Супрун проходила регистрацию в аэропорту «Борисполь» на рейс, следующий во Франкфурт. У женщины с собой был красный чемодан, передаёт «Московский комсомолец». Комментариев от и.о. Минздрава Украины по этому поводу пока нет.

Ранее в штабе Зеленского сообщили, что не видят Супрун в должности главы Минздрава страны. При этом она отметила, что согласна и дальше заниматься реформами здравоохранения на Украине.