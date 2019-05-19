Порошенко рассказал, о чём жалеет, покидая президентский пост

Пётр Порошенко рассказал, о каких незавершённых делах в качестве президента Украины он жалеет больше всего. С его слов, самым неприятным для него является то, что он не смог вернуть мир в страну.

Порошенко признал, что есть сферы, в которых его успехи оставляют желать лучшего, передаёт РИА Новости. Но, со слов действующего президента, больше всего он жалеет именно о том, что за время его правления «не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины». По мнению Порошенко, причиной якобы явилось то, что на Украине «с очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией».