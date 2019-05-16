Трамп объявил о создании балльной системы для иммигрантов
16 мая 2019, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Дональд Трамп рассказал, что в Америке будет введена специальная балльная система для тех, кто собирается иммигрировать в Соединённые Штаты. Президент США сообщил, в зависимости от чего будут начисляться баллы.
«Как и в Канаде, а также во многих других современных странах мы создаем простую для понимания систему отбора на основе баллов», - сообщил американский лидер.
По его словам, дополнительные баллы могут получить молодые рабочие или специалисты с востребованными профессиями, а также те, кто имеют предложения о работе или дополнительное образование, передаёт РИА Новости.
Президент США подчеркнул, что «иммигранты должны быть финансово самодостаточны».