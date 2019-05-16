Трамп объявил о создании балльной системы для иммигрантов

Дональд Трамп рассказал, что в Америке будет введена специальная балльная система для тех, кто собирается иммигрировать в Соединённые Штаты. Президент США сообщил, в зависимости от чего будут начисляться баллы.

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«Как и в Канаде, а также во многих других современных странах мы создаем простую для понимания систему отбора на основе баллов», - сообщил американский лидер.

По его словам, дополнительные баллы могут получить молодые рабочие или специалисты с востребованными профессиями, а также те, кто имеют предложения о работе или дополнительное образование, передаёт РИА Новости.

Президент США подчеркнул, что «иммигранты должны быть финансово самодостаточны».