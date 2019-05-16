Эксперт уверен, что Зеленский не встанет на сторону русскоязычных украинцев

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен, что Зеленскому не дадут воплотить в жизнь ожидания той части украинцев, которая выступает за поддержание хороших отношений с Российской Федерацией.

Безпалько отметил, что на президентских выборах за Зеленского голосовали именно те жители Украины, которые испытывают симпатию к России. Но российский эксперт предупредил, что им не стоит возлагать слишком больших надежд на новоизбранного лидера страны, передаёт РИА Новости.

Безпалько связал это с тем, что на президента будут оказывать большое давление украинские националисты и представители политических элит, которые сохраняют прозападные настроения. Чтобы удержаться в кресле президента, Зеленскому придётся прислушиваться к их мнению.