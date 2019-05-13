Пушков предложил Порошенко сдать свою квартиру в аренду США

Сенатор Совфеда Алексей Пушков ответил на идею Петра Порошенко сдать Севастополь в аренду Соединённым Штатам и предложил действующему президенту Украины сдать американцам свою квартиру.

Представитель Порошенко рассказала о готовности президента передать власть

Недавно Пётр Порошенко на сайте опубликовал петицию, где предложил передать Севастополь в аренду Америке «сроком не более, чем на 49 лет». Пушков напомнил президенту Незалежной, что Севастополь уже несколько лет не принадлежит Украине и является российским городом, передаёт РИА Новости. Взамен этого сенатор рекомендовал Порошенко сдать США свою квартиру.

«Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар», прокомментировал парламентарий идею Порошенко.