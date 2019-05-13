СМИ: визит Майка Помпео в Москву отменен

В СМИ появилась информация о том, что визит госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео в Москву отменен. Об этом журналистам ранее сегодня сообщил представитель Госдепартамента США.

Отмечается, что в понедельник, 13 мая, Майк Помпео решил посетить Брюссель, чтобы обсудить ряд "неотложных вопросов" с европейскими лидерами. Именно поэтому он был вынужден отменить московский этап своего визита в Россию.

Как уточняет сегодня утром информационное агентство Франс Пресс, глава Госдепа встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи, как это и планировалось ранее.