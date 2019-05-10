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Экс-глава Польши предложил распустить Евросоюз

10 мая 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-глава Польши предложил распустить Евросоюз
Фото: pixabay.com

Бывший лидер Польши Лех Валенса уверен, что в сегодняшнем состоянии Евросоюз разумнее будет полностью ликвидировать и собрать заново, чем пытаться его спасти.

Валенса отметил, что многие из участников ЕС выбрали для себя абсолютно разные пути развития, что, несомненно, сказывается на Евросоюзе. Бывший президент отметил, что иногда ради дальнейшего развития приходится делать большой скачок, передаёт РИА Новости.

«Евросоюз был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях», - говорит Валенса.

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