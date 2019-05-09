"Они заплатят": Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Китайская сторона "сорвала сделку" в ходе торговых переговоров. Об этом заявил президент Соединенных штатов Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

По словам американского лидера, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ хороший человек, но "они сорвали" заключение двусторонней сделки в ходе торговых переговоров, и теперь будут за это платить.

"Они не могут так делать и они заплатят. Мы будем увеличивать пошлины и не отступим назад", - заявил Дональд Трамп, добавив, что нет ничего плохого в том, чтобы получать больше 100 млрд в год.

Напомним, в минувшие выходные глава Вашингтона объявил о том, что с 10 мая планирует увеличить с 10% до 25% пошлины на ряд товаров, которые производятся в Китайской Народной Республике.