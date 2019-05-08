Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, почему Владимир Путин не поздравил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и главу государства Петра Порошенко с Днём Победы. По его словам, Зеленский ещё не вступил в должность.

"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является Порошенко. Вы знаете, что и ранее Путин в предыдущие годы Порошенко не поздравлял...отношения между руководством страны никоим образом не должны проецироваться на давние родственные и братские отношения народов двух стран...поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Однако, на ответ, почему президент не поздравил Петра Порошенко, представитель Кремля отвечать не стал.

Глава государства Владимир Путин направил поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидерам и народам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также гражданам Грузии и Украины.