Порошенко отправил в отставку командующего Нацгвардией Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.

"Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе. Напомним, Аллеров был назначен командующим в декабре 2015 года.

Другим своим указом нынешний глава украинского государства назначил исполняющим обязанности командующего Николая Балана, который занимал пост заместителя командующего с весны 2014 года.