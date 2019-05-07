Памела Андерсон навестила в тюрьме Джулиана Ассанжа
7 мая 2019, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса, благотворитель и модель Памела Андерсон навестила вместе с главным редактором Wikileaks его основателя - Джулиана Ассанжа - в лондонской тюрьме и призвала освободить его.
По ее словам, Ассанж не совершал насильственных действий, а потому вовсе не заслуживает столь сурового наказания в виде заключения под стражу в тюрьме усиленного режима.
Кристинн Храфнссон отметил, что они с Андерсон - первые, кого допустили к Ассанжу спустя месяц после начала заключения. По его словам, этот визит оставил у них сильные эмоции.
Напомним, на минувшей неделе Лондонский суд приговорил основателя портала WikiLeaks к пятидесяти неделям заключения из-за грубого нарушения условий освобождения под залог.