Памела Андерсон навестила в тюрьме Джулиана Ассанжа

Актриса, благотворитель и модель Памела Андерсон навестила вместе с главным редактором Wikileaks его основателя - Джулиана Ассанжа - в лондонской тюрьме и призвала освободить его. 51-летняя Памела Андерсон снова хочет стать матерью?

По ее словам, Ассанж не совершал насильственных действий, а потому вовсе не заслуживает столь сурового наказания в виде заключения под стражу в тюрьме усиленного режима.

Кристинн Храфнссон отметил, что они с Андерсон - первые, кого допустили к Ассанжу спустя месяц после начала заключения. По его словам, этот визит оставил у них сильные эмоции.

Напомним, на минувшей неделе Лондонский суд приговорил основателя портала WikiLeaks к пятидесяти неделям заключения из-за грубого нарушения условий освобождения под залог.