Климкин уверен, что Россия собирается увеличивать демографию за счёт Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия решила выдавать свои паспорта жителям Донбасса лишь потому, что «мечтает переселить» на территорию РФ миллионы жителей Украины.

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По мнению Климкина, действия российской стороны направлены на то, чтобы благодаря украинцам решить демографические проблемы. Украинский министр также заявил, что «Россия издавна заселяла свою безграничную Сибирь миллионами украинцев», передаёт RT.

Климкин считает, что «обилечивание украинцев паспортами страны-оккупанта является прологом к брутальному демографическому инжинирингу».