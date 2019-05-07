Стало известно, когда состоится встреча Помпео и Лаврова

Во вторник, 7 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, когда состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Захарова подчеркнула, что встреча Лаврова и Помпео пройдет 14 мая в Сочи. Подчеркивается, что визит американского дипломата в Россию и его переговоры с российским коллегой будут анонсированы на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД призвали ориентироваться на официальную информацию в данном вопросе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и Майк Помпео договорились о своей встрече в Сочи во время переговоров в Финляндии.