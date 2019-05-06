Исследовательская служба при конгрессе США подготовила специальный доклад о последствиях избрания нового президента на Украине. В нем оцениваются перспективы правления Владимира Зеленского.

С данным документом ознакомились журналисты RT. Главной причиной для беспокойства, считают в Вашингтоне, является отсутствие у нового президента политического опыта. Особенно на фоне конфликта с Россией.

В Штатах также опасаются, что Украина может "пойти на компромисс с Россией" по урегулированию конфликта в Донбассе. И это не будет способствовать "украинским национальным интересам", отмечается в документе.

Аналитиков беспокоит непредсказуемость действий Зеленского. Однако, Вашингтон продолжит финансово поддерживать Киев. По мнению российских политологов, таким образом США "сохраняют контроль над Украиной".