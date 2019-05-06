Петра Порошенко вызвали в Генпрокуратуру на допрос

Петра Порошенко вызвали во вторник, 7 мая, на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Следователи будут беседовать с действующим президентом страны о событиях на Майдане в 2014 году.

Известно, что следствие ожидает от Порошенко подписания протокола с прошлого допроса, который прошёл в ноябре 2016 года. Также главе страны зададут несколько вопросов по делу о гибели людей во время протестов на Майдане, передаёт Lenta.Ru. Глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк подтвердил, что Порошенко вызвали в Генпрокуратуру. Последний допрос президента Украины длился шесть часов.