Расколотый Запад: Европа задумалась об отмене санкций, а США – о сделке с Россией

В апреле − мае 2019 г. выяснялось, что коллективный Запад расколот по поводу отсутствия будущего видения антироссийской санкционной политики.

По инерции США всё ещё упорствуют: помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 2 мая призвала к введению новых «болезненных» санкций против России в случае подготовки «враждебных действий». 5 мая стало известно о «сенсационном» предложении бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса − запретить россиянам въезжать в США. Вообще, российская проблематика, похоже, ещё долго будет использоваться американской элитой в её кулуарных играх.

Между тем в политико-экспертных и деловых кругах Германии, Франции и Италии настроены более реалистично и всё чаще поднимают вопрос снятия санкций с России, от которых они же и пострадали. А все дело в том, что многие интересуются инвестиционным климатом Крыма.

Совсем недавно 29 апреля Тьерри Мариани, депутат французской партии «Национальное объединение», сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», подтвердил намерение обсудить этот злободневный вопрос на общеевропейском уровне после выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая.

При этом он заметил, что если Россия и Украина смогут договориться по спорным вопросам, включая Донбасс, санкции будут вскоре отменены. К этому можно добавить лишь следующее: в Европе, по-видимому, так и не пришли к пониманию того, что Москва не является стороной украинского конфликта. Незамедлительное соблюдение Минских соглашений требуется в первую очередь со стороны Киева, который повел истребительскую войну против мирного населения своих восточных областей. По данным ООН, жертвами украинского конфликта стали более 10 тысяч человек.

Страдания и гибель жителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики, тем не менее, невозможно скрыть. Это косвенно подтверждают французские политики, в частности, Т. Мариани. С ним, кстати, можно согласиться в том, что процесс снятия антироссийских санкций не будет быстрым.

В итоге, очередные разногласия США и ЕС по поводу политики по отношению к России говорят о том, что единства коллективного Запада уже не просматривается, и у неговсё меньше остаётся рычагов влияния в условиях подъема новых центров.

Вероятно, с учетом миграционного кризиса ЕС будет развивать отношения с незападным миром. Существуют предположения, что увеличение выходцев Латинской Америки и АТР в США и ближневосточных мигрантов в ЕС вызовет новые расхождения в интересах в регионах.

В целом при американском президенте Д. Трампе отношения с европейскими союзниками отличаются повышенной степенью неопределенности, зависимостью от международной ситуации. В экспертном сообществе проводятся параллели с Суэцким кризисом. Ненадёжность США как стратегического партнера, рано или поздно, приведет к росту самостоятельности ЕС, желанию выйти хотя бы частично из-под его опеки. Идея о создании европейской армии, реанимированная Э. Макроном в ноябре прошлого года, служит наглядным подтверждением.

Тем временем на Западе все чаще и громче звучат голоса тех, кто считает, что придется пойти навстречу России. Как пишет американский консервативный журнал The National Interest, США следует заключить временное соглашение с Россией для нормализации отношений и сотрудничества в разных сферах, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Фактически рекомендуется признание присоединения Крыма к России и прекращение расширения НАТО к российским границам в обмен на отсутствие поддержки Москвы восточных областей Украины. В любом случае, Москва не заинтересована в конфликте с Европой или США, – считают американские эксперты.

В том же ключе высказалась газета The Washington Times, Москва не имеет намерения организовывать военное вмешательство в Европу. В отличие от КНР она является не «угрозой выживанию» Америки, а геополитическим соперником.

При этом Украина не рассматривается «ключевым элементом» будущей американской стратегии для Запада. «Умирающая» Франция, чья «культура разрушается», как показал пожар в Нотр-Даме, намного важнее для американских стратегов, как впрочем, и «возрождающаяся» Россия. Обе страны необходимы Вашингтону для продолжения геополитической игры.

Панюжева Марина