На Украине предложили «обезлюдить Донбасс», а затем «приняться за сепаратистов»

Экс-глава нацбатальона «Донбасс» и депутат Верховной рады Семен Семченко заявил, что власти должны «обезлюдить Донбасс», а затем разобраться с находящимися там «сепаратистами».

По словам Семченко, украинскому правительству нужно «вытянуть» всё трудоспособное население, а затем приняться за людей, воюющих на территории Донбасса. Он отметил, что это не геноцид, и ничего страшного в подобном предложении нет. Также Семченко подчеркнул, что надо решить вопрос, как быть с теми людьми, которые не принимали непосредственного участия в вооруженном конфликте, передаёт МК.