Лавров: «Здравый смысл возобладает»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как продвигается диалог между РФ и США. По его словам, есть надежда на то, что «здравый смысл возобладает».

В МИД сообщили, что в первую очередь должны решить Россия и США

Во время пресс-конференции после встречи с министром Иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой Лавров сообщил о переговорах между США и Россией, передаёт РИА Новости. «У нас много противоречий по целому ряду региональных конфликтов, в том числе и по сирийскому, и по афганскому, и по ситуации на Корейском полуострове», - сообщил Лавров. Он отметил, что по всем этим вопросам идут консультации с представителями Соединённых Штатов, причём по инициативе США.