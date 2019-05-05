В Раде отметили, что прежние обещания Зеленского не совпадают с его нынешними действиями

В Раде заметили, что после победы на президентских выборах заявления Владимира Зеленского в корне изменились. Вместо мира и стабильности новоизбранный президент теперь обещает агрессию и нетерпимость.

Зеленский выбрал для инагурации «крайне неудачный» день

Депутат Вадим Рабинович отметил, что жители Украины выбрали Зеленского президентом только потому, что поверили в его обещания восстановить мир и наладить экономику в стране. Но после окончательной победы на выборах слова новоизбранного лидера государства начали всё сильнее отличаться от того, что он говорил во время предвыборной кампании, передаёт РИА Новости.

«Делаются какие-то розненные заявки, особенно его (Зеленского - ред.) командой, причем эти заявки резко отличаются от того, что говорилось во время выборов… Рассчитывать на то, что Зеленский сегодня с такой риторикой чем-то поможет, - это уже вряд ли и нам это не нужно», - считает Рабинович.