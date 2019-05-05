Зеленский выбрал для инагурации «крайне неудачный» день

На Украине не согласны с тем, чтобы проводить инагурацию Владимира Зеленского 19 мая. По словам директора Украинского института национальной памяти, это «крайне неудачная» дата.

Владимир Вятрович рассказал, что 19 мая на Украине объявлен Днём памяти жертв политических репрессий. В этот день в стране ограничено вещание развлекательных программ и проведение развлекательных мероприятий, а потому празднование инагурации нового президента будет неуместным, передаёт Lenta.Ru.

«Президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий», - считает Вятрович.