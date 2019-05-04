Зеленский примет решение о роспуске Рады после инаугурации

Владимир Зеленский, которому в скором времени предстоит вступление в должность президента Украины, прокомментировал в беседе с журналистами слухи о возможном роспуске Верховной рады. В Раде назвали "комфортную" дату для инаугурации Зеленского

Он отметил, что о роспуске данного органа говорить еще рано: "Еще нет полномочий. Как только они у меня будут, вы получите ответ", - сказал избранный президент Украины, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", главы фракций и депутатских групп Верховной рады назвали "комфортную" дату для инаугурации нового президента государства, обусловленную рядом причин.