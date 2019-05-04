В Государственной думе РФ прокомментировали слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о готовящихся ответных мерах в связи с началом выдачи российских паспортов украинцам. Зеленский пообещал ответ на паспорта РФ для украинцев

Депутат ГД Леонид Калашников призвал избранного украинского президента не "креативничать" в рамках его прежней профессии, предложив свои варианты шагов для будущего президента украинского государства.

Он выразил мнение, что действительно "креативно" было бы выдавать в Донбассе "нормальные" пенсии, признать право местных жителей на выборы и собственную милицию, а также отвести войска от региона, пишет RT.

"Только вряд ли он сделает что-то подобное. Судя по тому, что Зеленский хочет выглядеть таким же креативным, каким был до сих пор в профессии артиста, нам стоит ждать что-то в том же духе", - считает депутат.

Напомним, как ранее сообщали АН, Владимир Зеленский заявил журналистам, что готовит ответ на действия Российской Федерации, уже начавшей накануне выдачу российских паспортов жителям Донбасса.