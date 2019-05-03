Как стало известно «Аргументам недели», в ближайшее время может значительно поменяться российский дипломатический состав в странах НАТО. По словам источников, это «плановая ротация на «угрожаемых направлениях».

Как сообщил ряд СМИ и подтвердили источники в МИД России, первой ласточкой станет Чрезвычайный и Полномочный посол в Великобритании Александр Яковенко. Он перейдет на работу в Москву, с большой вероятностью в Дипломатическую Академию. «Это не повышение и не понижение. Это возможность отдохнуть: «он не заслужил света, он заслужил покой», и готовить новые кадры», - говорит военно-дипломатический источник. Кто займет кабинет посла в Лондоне - пока решается на самом верху. На такие ключевые для Кремля «угрожаемые направления» требуется согласование с президентом Владимиром Путиным.

Также в высотном здании МИД на Смоленской площади говорят о ротации послов в Германии и Франции. «Но пока это только разговоры, и Сергей Нечаев (Берлин) и Алексей Мешков (Париж) только назначены. Но если наши межгосударственные отношения изменятся, а это не исключено в ближайшее время, то для нового курса могут понадобиться новые люди. Ведь Нечаев и Мешков пришли на пике напряженности», - считает источник.

Пока незыблемыми кажутся позиции посла России в США Анатолия Антонова. Хотя его имя все чаще называют как вероятного сменщика Сергея Лаврова, который уже несколько лет просится у Владимира Путина в отставку.