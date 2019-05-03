Бойко обвинил Зеленского в копировании режима Порошенко

Украинский депутат Юрий Бойко раскритиковал речи Владимира Зеленского о том, что Россию и Украину объединяет только государственная граница. Бойко назвал такие слова повторением уходящего режима.

Зеленский: Россию и Украину объединяет только граница

Депутат Верховной рады считает, что Зеленский своими словами повторяет основы режима Петра Порошенко, который строился на разрыве всех связей с Москвой, передаёт РИА Новости. «Этот безответственный курс ведет в политический тупик», - сказал Бойко.

Он отметил, что в своё время у Порошенко был выбор: война или мир. Теперь такой же выбор стоит перед новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским. «От нового президента ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко в стиле "прочь от Москвы"», - считает депутат.