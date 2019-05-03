Бойко обвинил Зеленского в копировании режима Порошенко
3 мая 2019, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский депутат Юрий Бойко раскритиковал речи Владимира Зеленского о том, что Россию и Украину объединяет только государственная граница. Бойко назвал такие слова повторением уходящего режима.
Депутат Верховной рады считает, что Зеленский своими словами повторяет основы режима Петра Порошенко, который строился на разрыве всех связей с Москвой, передаёт РИА Новости. «Этот безответственный курс ведет в политический тупик», - сказал Бойко.
Он отметил, что в своё время у Порошенко был выбор: война или мир. Теперь такой же выбор стоит перед новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским. «От нового президента ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко в стиле "прочь от Москвы"», - считает депутат.