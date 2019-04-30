Белоруссия полностью остановила приём российской нефти

Во вторник, 30 апреля, первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявил, что Белоруссия приняла решение полностью остановить приём российской нефти.

"Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы", -передаёт слова Вериго "Sputnik".

Первый заместитель добавил, что будет восстановлена перекачка нефти только через одну нитку трубопровода "Дружба", другая будет закрыта на неопределённое количество времени.

В Минске сообщили, что транспортировка нефти начнётся в четверг, когда полностью будет вытеснено некачественное сырьё. Чистая нефть должна поступить на Мозырский НПЗ в субботу.