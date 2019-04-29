Штаб Зеленского пожаловался на российские СМИ

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского подозревает российские средства массовой информации в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко.

"Людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые разошлись в СМИ. В том числе российских", - говорится в заявлении штаба на Facebook.

По мнению команды Зеленского, это может говорить о тесном сотрудничестве приближенных Петра Порошенко с российскими медиаресурсами с целью подрыва доверия к победителю выборов в Незалежной.