Порошенко рассказал о сплоченности украинцев и курсе на Европу

Петр Порошенко уверен, что смена власти на Украине не повлияет на движение страны в Европу. Порошенко считает, что достижения последних пяти лет прочно закрепили за Украиной новый курс.

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Порошенко обратился к жителям страны во время своего визита во Львов, передаёт РИА Новости. Он поблагодарил всех тех, кто голосовал за него и сказал, что сплоченность и поддержка населения страны помогли сделать «огромные шаги на пути возрождения нации».

«Убежден, что вместе мы не дадим никому украсть те достижения, которые мы достигли за последние пять лет. Мы вместе, бок о бок будем двигать Украину дальше в Европу. Ваше единство и является надежным залогом этом», - заявил Порошенко.