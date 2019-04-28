Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков на своей страничке в сервисе микроблогов Twitter заявил, что новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский "не с того начал".

Пушков раскритиковал политический курс Зеленского с антироссийскими выпадами. По словам сенатора, идеологическое президентство, построенное на "демагогии о «свободах» и атаках на Россию, обречено".

"Ему бы задуматься, почему 1.2 миллиона украинцев уже удрали в Польшу из «свободной» Украины, 3 миллиона работает в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами", - отметил Алексей Пушков.