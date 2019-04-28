"Свет победит тьму": Зеленский поздравил Украину с Пасхой

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Текст опубликован на его странице в Facebook в воскресенье, 28 апреля, на русском и украинском языках.

"Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание", - написал будущий глава Незалежной посредством социальной сети.

Отдельно Зеленский поздравил военнослужащих - воинов и защитников, благодаря которым, по его словам, "мы имеем возможность сегодня праздновать". Он выразил уверенность, что "свет победит тьму".

Напомним, парламент Украины в четверг принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Однако штрафов за использование русского или другого языка он не предусматривает.