Павла Грудинина лишили депутатского мандата

Экс-кандидата на пост президента РФ, главу Совхоза им. Ленина Павла Грудинина, отстранили от должности депутата подмосковного Видного. Решение большинством голосов приняли парламентарии горсовета. Павел Грудинин возвращается в политику

Об этом сегодня сообщает телеканал "360". Отмечается, что соответствующее решение о лишении Грудинина депутатского мандата приняли 11 из 13 депутатов, присутствовавших на заседании во вторник, 26 февраля.

"Из 19 присутствующих 11 проголосовали за, один воздержался, семь были против. Совет избрал Игоря Коршакова от «Единой России» на должность председателя", - сообщил РБК член совета депутатов Павел Цуканов.

Как сообщает издание "Ведомости", совет депутатов вынес решение на основе представления Видновской городской прокуратуры. В документе ведомство указало на нарушения антикоррупционного законодательства.