Медведев поручил проработать меры по увеличению дохода россиян

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рекомендовал высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа госвласти) субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения.

Российским ведомствам надлежит до 1 мая текущего года провести анализ доходов россиян и определить меры по их увеличению, говорится в опубликованном перечне поручений, пишет РИА Новости.

Предоставить список этих мер необходимо в Министерство труда и Министерство экономического развития. Данные поручения даны по итогам инвестиционного форума, который состоялся в Сочи.