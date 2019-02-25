Генпрокурор Украины нашел причину потери Крыма

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что нашел причины, которые привели к потере Крымского полуострова. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook. На Украине задержан экс-глава Генштаба

По его словам, к потере Крыма привели действия экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы. Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", Генпрокуратура Украины сегодня подтвердила факт его задержания.

И сегодня же на странице в соцсети Луценко обвинил экс-главу Генштаба ВСУ Владимира Заману в подготовке к "аннексии Крыма", а, кроме того, в действиях, способствующих и повлекших за собой создание "Новороссии".

"Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссии". Именно В. Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил все части тактической группы "Крым" ВСУ", - написал он.

По его словам, данная директива фактически парализовала сопротивление украинских военнослужащих "в час российской агрессии". Руководителя ВМС адмирала Ильина Луценко охарактеризовал как "будущего предателя".